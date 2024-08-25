Bafra Ovası'nda tarım arazileri sular altında Samsun'da etkili olan sağanak yağış sonucu Bafra Ovası'nda tarım arazileri sular altında kaldı.

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İHA

Samsun'un merkez ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Bafra ilçesinde sokaklar göle dönerken verimli tarım arazilerinin bulunduğu Bafra Ovası'nda bazı tarlalarda su birikintileri meydana geldi.

Sel sularından etkilenen Harız Mahallesi'nde üreticiler özellikle çeltik tarlalarının sular altında kaldığı söyledi.

"BÖYLE BİR YAĞMUR GÖRMEDİM"

Harız Mahallesi sakinlerinden Ahmet Yeşilbaş, “Aşağı yukarı 2 saat yağmur yağdı. Ben yakın zamanda böyle bir yağmur görmedim. Yukarılardan gelen sular hep mahallemize geldi. Tarım arazileri suyun altında kaldı. Özellikle çeltik tarlaları hep suyun içindeydi. Bazı yollarımız da suyun içindeydi. Benim de çeltik tarlam suyun içinde kaldı” dedi.

"SEBZE VE MEYVELER ZARAR GÖRDÜ"

Harız Mahallesi sakini Şanver Demir ise açıklamalarında şunları söyledi:

Evin önünde dizim kadar su vardı. 8-10 tane tavuğum gitti. 2 tane tavuk yavrusu gitti. 10-15 tane balyam suyun içinde kaldı. Afet oldu. Çok fazla yağmur yağdı. Sel aldı. Tarlalarda su altında kaldı. Bahçelerde, tarlalarda sebze ve meyveler zarar gördü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)