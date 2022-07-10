Kentte etkili olan sağanak sonrası ev ve iş yerlerini su basarken yağış, bir şantiye alanını göle çevirdi. Alanda bulunan 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi suya gömüldü.

İstanbul'da gece saatlerinden beri etkili olan sağanak yağış, kenti etkisi altına aldı.

Pek çok ilçede olduğu gibi Bağcılar'da da yağışla birlikte sel suları yolları doldurdu ve birçok ev ve iş yerini su bastı.

Yağmurdan en fazla zarar gören yerlerden biri de Bağlar Mahallesi'ndeki bir şantiye alanı oldu.

Şantiye göle döndü

Geceden bu yana etkili olan sağanak yağış, şantiye alanını göle çevirdi.

Bağcılarda 11 kamyon ve 4 iş makinesi sular altında kaldı





11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi sular altında kaldı

Bayram tatili nedeniyle şantiye alanına bırakılan 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi de tamamen yağmur suyu altında kaldı.





Yardım için bekleyiş sürüyor

Haberi alan yetkililer sabah erken saatlerde şantiyeye gitti. İBB ve Bağcılar Belediyesi ekiplerine haber veren kişilerin bekleyişi devam ediyor.

"Burada tek bir hata varsa gece burada kalan bekçinin telefon edip söylememesi"

DHA'nın haberine göre; diğer yandan olayla ilgili konuşan şantiye yetkililerinden Ziyaettin Kızılyar, "Bayram tatili için paydos ettik, 5-6 firma olarak araçlarımızı buraya çektik. Gece aniden doğal afet olduğu için burada kimsenin suçlu olduğunu düşünmüyorum. Büyükşehir belediyesi ve Bağcılar Belediyesi ekipleri şu an çok yoğun, onlara da bir şey demeye hakkımız yok. Burada tek bir hata varsa gece burada kalan bekçinin telefon edip söylememesi bu duruma getirdi. Burada milyarlarca zarar var" dedi.