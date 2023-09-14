Bağcılar'da başıboş pitbull okul bahçesine girdi: Öğrenciler korku dolu anlar yaşadı Yıldıztepe İlkokulu bahçesine giren başıboş pitbull veli ve öğrencilere korku dolu anlar yaşattı. Bir kadın öğretmen tarafından öğrencilerden uzaklaştırılan köpek daha sonra belediye ekiplerine teslim edildi.

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İHA

Başıboş sokak köpeklerinin saçtığı korku devam ediyor.

Özellikle okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler ve velilerin yaşadığı tedirginlik seviyesi de artışa geçti.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Yıldıztepe İlkokulu'nda bu sabah öğrencileri okula giriş yaptığı esnada başıboş olan bir pitbull cinsi köpek okul bahçesine girdi.

Bu sırada okul bahçesinde bulunan öğrenci ve veliler büyük korku yaşadı ve durum okul yönetimine bildirildi.

Kadın öğretmen köpeği uzaklaştırdı

Bu sırada bahçede bulunan bir kadın öğretmen köpeğin yanına gelerek yavaşça köpeğin öğrencilerden uzaklaşmasını sağladı.

Köpek okulun arka bahçesine girince okul yönetimi buranın kapısını kilitleyerek durumu Bağcılar Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Belediye ekipleri barınağa götürdü

Kısa sürede okula gelen ekipler köpeği okuldan alarak Bağcılar Belediyesi hayvan barınağına götürdü.

"Çocuklarımızı bu köpekler yüzünden sokağa bırakamıyoruz"

Tehlikeli ve yasaklı ırk olan başıboş köpeklerin toplatılması gerektiğini belirten Emrah Karataş şunları söyledi:

Biz çocuklarımızı gönderiyoruz nasıl önlem alınmıyor köpek nasıl içeri giriyor anlamadım. Çocuğumuzu güven içerisinde göndermek istiyoruz ama bu şekilde korkuyoruz. Bu tehlikeli bir ırk normalde yasak ama başıboş dolaşabiliyor. Bunlar çocuklara saldırıyor çocuklarımız hastanelik oluyor. Buna bir müdahale edilmesi lazım sokağa bırakılmaması lazım. Çok tehlikeli hayvanlar biz çocuklarımızı sokağa bırakamıyoruz. Bunların önünü kesmek lazım. Biz de hayvan seviyoruz ama bunlar tehlikeli hayvanlar.

"Belediyeye haber verildi ve çıkartıldı"

Köpeği sabah saatlerinde okula çocuğunu bırakırken gördüğünü belirten bir başka veli ise şunları kaydetti:

Ben köpeği sabah çocuğumu okula bırakırken gördüm. İçerdeydi müdür de oradaydı ama kimseye zarar vermeden belediyeye haber verildi ve çıkartıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)