Bağcılar'da kayan kamyonu tutmak isterken hastanelik oldu

Park halindeyken freni boşalan kamyonu tutarak durdurmaya çalışan şoför, ayaklarının ezilmesine neden oldu.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde park halinde duran iplik yüklü kamyon, fabrikaya ürün taşındığı esnada freninin patlaması sonucu kaymaya başladı.

Durumu fark eden şoför ise kamyonun peşinden koşup, eliyle durdurmaya çalıştı.

AYAKLARI EZİLDİ

Park halindeki hafif ticari aracı da önüne katarak sürükleyen kamyon, yol kenarındaki başka bir kamyona daha çarparak durabildi. Kamyonu durdurmaya çalışan şoförün ayakları ezildi. Şoförün çocukları olduğu öğrenilen ve olay anında şoför kabininde olan 8 ve 10 yaşlarındaki iki çocuk, kazayı yara almadan atlattı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı şoföre ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavisi için ambulansla hastaneye götürdü.

OLAY ANI KAMERADA

Faciadan dönülen kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Öte yandan esnaf Muammer Demirbaş, kazayla ilgili konuşarak "Kamyonun freni boşalmış öndeki araca çarpmış. Adamın ayağı ezilmiş, ambulans geldi. Kamyon yükünün yarısını indirmiş. Şoför kamyonu bırakıp gidince ne olduysa o anda oldu. Kaza olduktan sonra yol saatlerce kapalı kaldı." dedi.

Freni boşalan kamyonu tutarak durdurmaya çalışınca ayakları ezildi