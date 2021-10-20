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    Bağcılar'da kayan kamyonu tutmak isterken hastanelik oldu

    Park halindeyken freni boşalan kamyonu tutarak durdurmaya çalışan şoför, ayaklarının ezilmesine neden oldu.
    • DHA
    • 20.10.2021 - 09:58
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 10:38
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    Bağcılar'da kayan kamyonu tutmak isterken hastanelik oldu

    İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde park halinde duran iplik yüklü kamyon, fabrikaya ürün taşındığı esnada freninin patlaması sonucu kaymaya başladı.

    Durumu fark eden şoför ise kamyonun peşinden koşup, eliyle durdurmaya çalıştı.

    AYAKLARI EZİLDİ

    Park halindeki hafif ticari aracı da önüne katarak sürükleyen kamyon, yol kenarındaki başka bir kamyona daha çarparak durabildi. Kamyonu durdurmaya çalışan şoförün ayakları ezildi. Şoförün çocukları olduğu öğrenilen ve olay anında şoför kabininde olan 8 ve 10 yaşlarındaki iki çocuk, kazayı yara almadan atlattı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı şoföre ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavisi için ambulansla hastaneye götürdü.

    Bağcılar da kayan kamyonu tutmak isterken hastanelik oldu #1

    OLAY ANI KAMERADA

    Faciadan dönülen kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Öte yandan esnaf Muammer Demirbaş, kazayla ilgili konuşarak "Kamyonun freni boşalmış öndeki araca çarpmış. Adamın ayağı ezilmiş, ambulans geldi. Kamyon yükünün yarısını indirmiş. Şoför kamyonu bırakıp gidince ne olduysa o anda oldu. Kaza olduktan sonra yol saatlerce kapalı kaldı." dedi.

    Freni boşalan kamyonu tutarak durdurmaya çalışınca ayakları ezildi

    Bağcılar da kayan kamyonu tutmak isterken hastanelik oldu #2

    Bağcılar da kayan kamyonu tutmak isterken hastanelik oldu #3

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