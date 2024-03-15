Bağcılar'da ramazan ayı boyunca sürecek etkinlikler için plato kuruldu Bağcılar Belediyesi tarafından kurulan dev platoda ramazan ayı boyunca etkinlikler devam edecek. Platonun açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Osmanlı adetlerini, geleneklerini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz" dedi.

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ensonhaber.com

Bağcılar Belediyesi'nce ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Bağcılar Meydanı'na Ramazan Platosu kuruldu.

7'den 70'e her kesime hitap eden platoda öncelik çocuklara verildi.

Minikler için kukla gösterimleri, tiyatro oyunları, karikatür çizimleri, çizgi film gösterimi, ebru sanatı ve labirent gibi çeşitli eğlence alanları oluşturuldu.

Gençler ve yetişkinler de düşünüldü

Gençler ve yetişkinler için de ramazanın güzel adetlerinin hatırlatıldığı, namaz surelerinin anlamlarının anlatıldığı, camilerin tanıtıldığı videolar, Peygamber kıssaların anlatılacağı söyleşiler ve film gösterimleri düzenlenirken kitap standı, ramazan sergisi, ödüllü yarışmalar planlandı.

Mani söyleyen davulcular ve ikramların da olacağı platonun ramazan ayı boyunca devam edeceği öğrenildi.

"Osmanlı adetlerini, geleneklerini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz"

Ramazan Platosu'nun açılışı için Bağcılar Meydanı’na giderek vatandaşlarla buluşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ramazan davulcuları eşliğinde Çarşı Caddesi’ni de dolaştı.

Vatandaşlar ile birlikte fotoğraf çekilen Özdemir, sahneye çıkarak platodaki etkinlikler hakkında konuştu.

Özdemir, Ramazan Platosu ile ilgili şunları söyledi: