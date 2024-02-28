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Ensonhaber'in YouTube kanalında yayınlanan seçim anketlerinin arasında bir yenisi daha eklendi.
Bu kez adres İstanbul Bağcılar.
Bağcılar'da belediye için yarışan iki iddialı ismi halka sorduk.
Mevcut belediye başkanı Abdullah Özdemir mi? CHP'nin adayı Cem Kılıç mı?
Gelen cevaplar, AK Parti'nin kıracağı yeni bir rekorun sinyallerini veriyor.
Gencinden yaşlısına halkın çoğunluğu; Bağcılar Belediyesi'nin hizmetlerini sıraladı, oyunu Abdullah Özdemir'e vereceğini söyledi.
AK Parti'nin rekor oy aldığı ilçelerden biri
Bağcılar, AK Parti’nin en yüksek oy oranına sahip olduğu ilçelerden biri olarak öne çıkıyor.
2019 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti Bağcılar’ı yüzde 57,89’luk oranla kazanmıştı.
Yapılan sokak röportajında halkın Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’e yönelik övgü dolu sözleri, 31 Mart 2024 seçimlerinin sonuçlarına ilişkin fikir veriyor.
Sokak röportajında konuşan vatandaşlar, Bağcılar Belediyesi tarafından hizmete açılan birçok projeden bahsetti.
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