Haberler



Gündem



Bağcılar'da seçim anketi: 'Abdullah Özdemir mi? Cem Kılıç mı?'

Bağcılar'da seçim anketi: 'Abdullah Özdemir mi? Cem Kılıç mı?' Ensonhaber ekipleri İstanbul'da ilçe ilçe halkın nabzını tutuyor. Son adresimiz Bağcılar oldu. Gelen cevaplar, Abdullah Özdemir'in 31 Mart'ta kırması beklenen rekorun sinyalleri olarak algılanıyor.