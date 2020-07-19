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Bağcılar'da şehit edilen Erkan Gökteke'ye veda

Bağcılar'da şehit edilen Erkan Gökteke'ye veda

İstanbul'da uyuşturucu satıcıları tarafından şehit edilen Erkan Gökteke'nin cenazesinde büyük bir acı vardı.