Bağcılar'ın çehresi değişti! Spor, eğitim, kültür ve sanat bir arada Bağcılar Meydanı'ndaki mini golf alanları, konser etkinlikleri, üniversite adaylarına danışmanlık hizmeti bölge halkı tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor.

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ensonhaber.com

Bağcılar Belediyesi, çalışmalarıyla diğer tüm ilçelere örnek oluyor.

Kültür, sanat, çevre bilinci ve geri dönüşüm gibi alanlarda önemli çalışmaların yapıldığı bölgede, vatandaşlara büyük bir hizmet veriliyor.

Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, göreve geldiği zamandan bu yana ilçeye büyük katkılar verdi.

Son olarak yapılan yeni çalışma çocuklara ve gençlere adeta nefes oldu.

Golf sporunu öğreniyorlar

Bağcılar Meydanı’nda Mini Golf Alanı oluşturuldu. Böylelikle özellikle çocuklar ve gençler yoğun ilgi göstermeye başladı.

Vatandaşlar, gözetmen öğretmenler eşliğinde golf sporunu öğrenme imkanı buluyor ve yeteneklerini geliştiriyor.

Bağcılar Belediyesi ve Dünya Mini Golf Türkiye Temsilciliği ile ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar 5,5 metreden oluşan golf stantlarındaki 9 parkurda öğrendikleri mini golf dalında yeteneklerini sergiliyor.

Gençler yaz konserleri düzenleniyor

Meydan aynı zamanda, denge sörfü ve futbol dart etkinliği ile akşam Gençlik Yaz Konseri’ne ev sahipliği yapıyor.

Birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı etkinlikler, yoğun ilgi görüyor.

Üniversite adaylarına danışmanlık hizmeti veriliyor

Öte yandan üniversite kazanma hayali kuran gençler de yalnız bırakılmıyor.

Öyle ki, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda başarılı olan gençlere üniversite tercih danışmanlığı hizmeti sunuluyor. Tercih Danışmanlık Uzmanı olan eğitmenler, gençlere aldıkları eşit ağırlık, sayısal ve sözel puanlarına göre hangi bölümleri tercih etmeleri gerektiği konusunda bilgi veriyorlar.

Adaylar, danışmanlık hizmetinden 8 Ağustos günü saat 19.00’a kadar istifade edebilecek.

"Etkinliklerimiz yoğun ilgi görüyor"

Günümüzde şehirlerin artık meydanlarıyla tanındığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, şu ifadeleri kullandı: