Bağdadi'nin sağ koluna 8 yıl hapis cezası

DEAŞ'lı Ebubekir El-Bağdadi'nin sağ kolu olarak bilinen tutuklu Ahmed Süleyman İbni Muhammed, 8 yıl 4 ay hapse mahkum edildi.

DEAŞ terör örgütünün öldürülen elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi’nin sağ kolu olduğu iddia edilen tutuklu sanık Ahmed Süleyman İbni Muhammed’in 27,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Ahmed Süleyman İbni Muhammed ile avukatı hazır bulundu.

"TÜRKİYE'YLE PROBLEMİM YOK"

Duruşmada savunma yapan İbni Muhammed, “Ayağımın durumundan dolayı nasıl para aktarabilirim? Türkiye ile ilgili problemim yok. Herhangi bir zarar vermedim. Kararın çıkmasını istiyorum. Türkiye devletinde herhangi bir hatam olduysa kabul ediyorum ama herhangi bir hatam söz konusu değildir. Ayağımdan dolayı hayatımı cezaevi şartlarında sürdüremiyorum. 9 çocuğum var. Bu durumumla çalışıp onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. 8 aydır tutukluyum, ailemden haber alamadım. 9 çocuk nasıl yaşıyor bilmiyorum. Onlar kötü yola düşer, genç yaştalar, mağdur olurlar. Bir an önce çocuklarıma kavuşup onlara bakmak istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum.” ifadelerini kullandı.

"BURADA KALIP İNSANLARA FAYDAM OLSUN İSTİYORUM"

Sanık ile ilgili şüpheden uzak delil elde edilemediğini söyleyen avukatı, “Sanığın Türkiye'ye eylem planında olduğuna ve yönetici olduğuna dair delil olmamasının göz önünde bulundurulmasını istiyoruz” diye konuştu. Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık, “Öncelikle burada kalmak, çalışmak hem kendime hem insanlara faydalı olmak istiyorum. Doktorum, Türkiye’de kalmak hem kendime hem insanlara faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.

DEAŞ'ın öldürülen elebaşının sağ koluna hapis cezası

8 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, Muhammed’i ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’ suçundan kısmen etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçunda beraatına karar verilen sanığın, tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin DEAŞ Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle soruşturma işlemlerine başlandığı aktarıldı. İddianamede, şüpheliye ait dijital materyallerde yapılan incelemelerde, çok sayıda infaz görüntüleri ve canlı bomba yeleği ile fotoğrafının olduğunun tespit edildiği belirtildi. İddianamede, Muhammed'in sahte pasaport kullandığını söylediği ve 60 kişilik örgüt militanlarından sorumlu komutan olması nedeniyle silahlı terör örgütünü yönettiği kaydedildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Ahmed Süleyman İbni Muhammed'in ‘resmi belgede sahtecilik' ile ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçlarından 17 yıldan 27,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



