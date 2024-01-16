İHA

İstanbul'daki ulaşım krizine bir çözüm bulamayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, aksaklıkları ve engelleri ile sık sık gündeme geliyor.

Haber bu kez Kadıköy'den.

Bostancı Metro İstasyonu Çevre Düzenlemesi Geçici Trafik Sirkülasyonu Projesi kapsamında, Bostancı Tren İstasyonu hizası Bağdat Caddesi girişinde tüm şeritler trafiğe kapatıldı.

Yaklaşık 270 gün...

Trafik akışı polis ekipleri eşliğinde Koy Yolu Sokak'a yönlendirilirken, 13 Ocak'ta başlayan çalışmanın yaklaşık 270 gün olarak planlandığı öğrenildi.

Öte yandan Bağdat Caddesi'nin girişlerinin trafiğe kapatılmasına bölge esnafı da tepki gösterdi.

Esnaf şikayetçi

Maltepe istikametinde giden arabalı müşterilerinin park yapacak yer bulamadığını söyleyen esnaf, yetkililerin bu soruna bir çözüm bulmasını istedi.

Yapılan çalışma nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede yaşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

"Kepenk indirme seviyesine geldik"

Yürütülen çalışmaya ilişkin konuşan çevre esnafı Hıdır Karaağaç, şu cümleleri aktardı;

İnsanlar burada çok fazla mağdur oldu. Yapılan çalışmalar sonrası trafik burada keşmekeş oldu. Ne insanlar yolu kullanabiliyor ne alışveriş yapabiliyor dolayısıyla esnaf da mağdur oluyor. Kepenk indirme seviyesine geldik. En iyisi gelsinler anahtarları verelim gitsinler. Biz kapatalım buradaki dükkanları. Burada kiralar zaten ağır. Bu yolu açmadan burada hareket olmaz. İnsanlar burada durup alışveriş yapıyordu artık duramayacak. Sürücülerin durma ihtimali yok ceza yiyorlar. Biz esnaf olarak gerçekten zor durumdayız.