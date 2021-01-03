Bağdat Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması hiçe sayıldı

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Bağdat Caddesi'nde oluşan kalabalık dikkat çekti.

İstanbullu vatandaşlar, dünkü güzel havayı görünce sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden Caddebostan Sahili'ne akın etmişti.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise 86 kişiye cezai işlem uygulamıştı.

Bugün ise kesilen cezaların fayda etmediği görüldü.

BAĞDAT CADDESİ DOLDU TAŞTI

Bugün de benzer kalabalık bu defa sahilde değil, Bağdat Caddesi'nde vardı. Kimi vatandaş köpeğini gezdirmek için dışarıda olduğunu söylerken, kimi vatandaşlar ise fırına gitme bahanesiyle yürüyüşe çıktığını itiraf etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Bağdat Caddesi'ndeki kalabalık

"FIRINA BAHANESİYLE HAVA ALIYORUM"

Fırına gittiğini söyleyen Meriç Korkut, “Fırına gidip geleceğim. O yüzden çıktım. Fırına gitmeyi bahane edeceğim ne yapayım? Hava alıp geleceğiz. Herkes aynı yalanı söylüyor biz de onu söylüyoruz. Evim buraya yakın, o doğru yalan değil." dedi.

"KÖPEĞİMİ GEZDİRİYORUM"

Köpeğini gezdirmek için sokağa çıktığını söyleyen Suat Sezgin, “Resmi gazetede hayvanların ihtiyaçları için dışarıya çıkılabileceği yayınlandı. Evim ileride zaten, 500 metre yürüyüp tekrar evime döneceğim." dedi.

"EVDE OTUR OTUR KAFAYI YEDİK"

Bir başka vatandaş ise “Gideceğim peynir, zeytin, domates alacağım. Ne yiyeceğim? Bir hava alayım. Evin içinde kafayı yedik. Bu gidişle Kozyatağı'na akıl hastanesine yatırın beni diyeceğim. O hale geldik. Hepimiz kafayı yedik, evin içinde otur otur… Mahkumsun. Bu makul bir şey mi? Şu bankta oturmak yasak. Demin otururken polisler geldi, 'oturma amca' dediler. Bankta oturunca ne oluyor ya? Bunun cevabını versin bir bilim adamı." diye konuştu.