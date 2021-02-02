Okulların açılma süreciyle ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat'ta bağımsız anaokullarının yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu. Peki bağımsız anaokulu nedir?

Öğrenci ve velilerin gündeminde yer alan okullarda yüz yüze eğitim ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Kabine toplantısı sonrası eğitim sürecine dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kademeli olarak bir geçişin mümkün olacağının altını çizdi.

Konuyla ilgili detayları aktaran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat itibariyle bağımsız anaokullarında yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu.

Bu haberin ardından bağımsız anaokulları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bağımsız anaokulu nedir, bağımsız anaokulları hangileridir? soruları merak konusu oldu.

İşte bağımsız anaokulları ile ilgili detaylar..

ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

''Köy okullarımızı tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı açıyoruz'' diyen Selçuk, aynı tarihte tüm bağımsız anaokullarını da tam zamanlı açma kararı aldıklarını duyurdu.

Selçuk ayrıca, ''Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak. ifadelerini kullandı. Buna göre yüz yüze eğitime başlamak istemeyen veliler okullara dilekçe verebilecek.

BAĞIMSIZ ANAOKULU NEDİR?

Anasınıfı ve anaokulu sürekli karıştırılan iki farklı eğitim grubudur.

Anasınıfı ilkokul ya da ortaokul binası içinde ve 48 aylıktan itibaren kayıt almaya başlayan fakat öncelikli kayıt yaşı ilkokul 1. sınıf öncesi hazırlık öğrencileri olan sınıflardır.

Bağımsız Anaokulları ise bina olarak tamamen özerk ve bünyesinde 36-66 ay aralığında tüm yaş gruplarını barındıran kurumlardır.

Bağımsız Anaokulları bina ve bahçe olarak sadece anaokuluna ait olduğu için hem fiziki olarak hem de çocuklar açısından oldukça avantajlı olarak görülmektedir. Çünkü çocuklar daha özgür hareket edebilmektedirler.

Anasınıflarında ise çocuklar daha kısıtlı bir alanda (Bu genelde tek bir kapanmış koridor) hareket etmek durumunda kalırlar. Ayrıca bahçe kullanımı da okul idaresinin uygun gördüğü ölçüde çok küçük bir alanda belli saatlerde mümkün olabilmektedir.

Anaokulları : 3-6 yaş arası çocuklara okul öncesi eğitimi veren, bağımsız yani ilkokul bünyesinde olmayan ve MEB'e bağlıdır ve MEB tarafından denetlenir.

Anasınıfı : Sadece 6 (yeni yasayla bu yaş 5 olarak ifade ediliyor olabilir) yaşa hizmet verir ve bir ilkokulun bünyesindedir.