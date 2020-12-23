Bağkur borçları silinecek mi? Bağkur prim borcu nasıl silinir? E-devlet Bağkur borcu silme işlemi..

Torba Kanunu ile birlikte Bağkurlular prim borcu ve yapılandırma işlemleri için araştırma yapmaya başladı. E-devlet üzerinden yapılan Bağkur prim silme işlemi hakkında detaylar merak ediliyor.

Torba Kanun Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından binlerce kişinin vergi, SGK, KYK gibi birçok borcuna yapılandırma geldi.

Bağ-Kur borçları yapılandırma 2020 yapılacak mı Bağ-Kur borçları siliniyor mu araştırması yapan vatandaşlar, Torba Kanunu'nda yer alan detayları araştırıyor.

Peki bu fırsattan kimler yararlanabilir, kimler Bağkur borçlarını sildirebilir, silme işlemi nasıl yapılır, merak edilen detaylar..

BAĞ-KUR BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

Bağ-Kur yapılandırma için son dakika haberi geldi. Bağ-Kur borcu bulunan vatandaşlar, SGK ve vergi borçları gibi birçok borca yapılandırma gelmesinin ardından Bağ-Kur borcu olanlar, yapılandırma ve dondurma haberi bekliyordu.

Koronavirüs döneminde prim borcunu ödeyemeyen Bağ-Kur'lular için, Bağ-Kur borçları dondurarak silme hakkı olacak.

BAĞ-KUR BORÇ DONDURMA NASIL YAPILIR?

Bağ-Kur borçları dondurma hakkını kullanan vatandaşların Bağ-Kur borçları silinecek. Bu durum itibari ile SGK'ya Bağ-Kur borcu olan vatandaşların ödemedikleri döneme ait borçları silinecek.

Bağkur borcu sildirmek isteyen vatandaşların önce başvuru yapması gerekiyor. E-devlet üzerinden sildirme işlemi yapılmadan evvel ise Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapılmalı.

Bağkur borcu sildirme hakkı olan vatandaşlar borç sildirme işlemini online olarak e-devlet üzerinden halledebilecek. TC. Kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra, Bağkur borç silme için arama butonu kullanılacak.

E-devletin ana sayfasındaki arama butonuna “hizmetlerin durdurulması” yazıldıktan sonra Bağkur borcunun silineceği sayfaya yönlendirilecekler. 1 Aralık 2020 tarihi öncesindeki hizmetlerin durdurulması seçildikten sonra borç sildirme için müracaat işlemi tamamlanacak.

BAĞKUR BORÇ SİLDİRME SON GÜNÜ NE ZAMAN?

Bağkur borcu sildirme işlemleri için başvurular 1 Aralık tarihinde başladı. Bağkur borcu sildirme hakkı olan vatandaşlar 1 Şubat 2021 tarihine kadar başvuru yapabilecekler.

BAĞ-KUR BORÇ SİLDİRMEDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Torba Kanun'da yer alan Bağ-Kur prim borçları sildirmeden,eski ve yeni kanuna göre BağKur’lu ve 4/b’li olan bütün kişiler Bağ- Kur borç sildirme işleminden faydalanabilecek. Mülga 1479 ve mülga 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar, tevkifata istinaden geriye dönük mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılanlar, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar (Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç).