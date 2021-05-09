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- Bagok Bölgesi'nde öldürülen terörist sayısı 7 oldu
Bagok Bölgesi'nde öldürülen terörist sayısı 7 oldu
Eren-5 Operasyonları kapsamında, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi.
- AA
- 09.05.2021 - 12:32
- Güncelleme : 09.05.2021 - 12:56
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Mardin’in Nusaybin ilçesi Bagok Bölgesi'nde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
Bakan Soylu, paylaşımda, “Altı terörist etkisiz. Mardin Nusaybin Dibek kırsalı (Bagok) Kahramanlarımıza dualarla. Topyekün sahadayız” ifadelerine yer vermişti.
TERÖRİST SAYISI 7 OLDU
Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada ise terörist sayısının yükseldiği duyuruldu.
Buna göre Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve JÖH birliklerince devam eden Eren-5 Operasyonları kapsamında, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi.
Bölgede operasyonların devam ettiği aktarıldı.