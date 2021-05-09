Bagok Bölgesi'nde öldürülen terörist sayısı 7 oldu

Eren-5 Operasyonları kapsamında, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Mardin’in Nusaybin ilçesi Bagok Bölgesi'nde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Bakan Soylu, paylaşımda, “Altı terörist etkisiz. Mardin Nusaybin Dibek kırsalı (Bagok) Kahramanlarımıza dualarla. Topyekün sahadayız” ifadelerine yer vermişti.

TERÖRİST SAYISI 7 OLDU

Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada ise terörist sayısının yükseldiği duyuruldu.

Buna göre Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve JÖH birliklerince devam eden Eren-5 Operasyonları kapsamında, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi.

Bölgede operasyonların devam ettiği aktarıldı.