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    Bagok Bölgesi'nde öldürülen terörist sayısı 7 oldu

    Eren-5 Operasyonları kapsamında, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi.
    • AA
    • 09.05.2021 - 12:32
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 12:56
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    Bagok Bölgesi'nde öldürülen terörist sayısı 7 oldu

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Mardin’in Nusaybin ilçesi Bagok Bölgesi'nde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

    Bakan Soylu, paylaşımda, “Altı terörist etkisiz. Mardin Nusaybin Dibek kırsalı (Bagok) Kahramanlarımıza dualarla. Topyekün sahadayız” ifadelerine yer vermişti.

    TERÖRİST SAYISI 7 OLDU

    Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada ise terörist sayısının yükseldiği duyuruldu.

    Buna göre Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve JÖH birliklerince devam eden Eren-5 Operasyonları kapsamında, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi.

    Bölgede operasyonların devam ettiği aktarıldı.

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