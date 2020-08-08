Bahadır Erdem mültecilerle dalga geçti, tepkiler büyüdü

İstanbul Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Bahadır Erdem'in umut yolculuğuna çıkan mültecilerle dalga geçmesi görenleri kızdırdı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yapan Prof. Bahadır Erdem, tatil için gittiği havuzlu yazlığında keyif yapıyor.

Sürekli ekranlara çıkan ve çeşitli sempozyumlara katılarak mülteci haklarını anlatan, genelde hükümeti yerden yere vuran Bahadır Erdem, mültecilerle dalga geçen ifadelerle bir paylaşım yaptı.

Bahadır Erdem, "Flamingoyu park ettik bekliyor. İhtiyaç sahibi mülteci olursa karşı adaya gitsin diye de verebiliriz. 200 kilo taşır pembiş pembiş..." dedi.

FAŞİST PROF

Mülteci haklarını dilinden düşürmeyen ve hükümetin bu konuda yanlış adımlar attığını savunan Bahadır Erdem, bu paylaşımının ardından faşistlikle suçlandı.

Erdem'in eski öğrencileri de 'yüksek' egoya sahip olduğunu söylediği hocalarının derslerde de her şeyle dalga geçtiğini ve sürekli siyaset yaptığını yazıyor.