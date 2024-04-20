Bahadır Yenişehirlioğlu, Rolex saat eleştirilerine cevap verdi: Takmaya devam edeceğim

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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, önceki gün Meclis'ten paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi.

Paylaşılan fotoğrafta, Bahadır Yenişehirlioğlu'nun kolundaki Rolex saat dikkat çekti.

Saatin markasından modeline ulaşan kullancılar, saatin şu anki fiyatının 562 bin lira olduğunu gördü.

"Helal yoldan edindiğim saatim.."

Tartışmalar devam ederken Yenişehirlioğlu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

X hesabından fotoğrafı yeniden paylaşan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim." dedi.

İşte o paylaşım:

Bu paylaşımımı silmemin sebebi şudur: Arkamda yer alan değerli Ispartalı partililerimize yönelik hakaretler ve küfürlerden dolayıdır.



Bu seviyesiz yorumlar silinse bile Twitter'da görülüyor.



Oysa paylaşımım Instagram'da duruyor.



Zira orada seviyesiz paylaşımlar silinince görülmüyor.



Bu arada alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim.