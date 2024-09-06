Bahar Candan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi Fenomenler Bahar Candan ile Nihal Candan’ın suç örgütüne üye olma suçlamasıyla yargılandığı davada bugün ikinci celse görüldü. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Bahar Candan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber Merkezi

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek, 16 Kasım 2023’de ‘Kara para aklama’ ve ‘Suç örgütüne üye olma’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cezaevinde 37 kiloya düşen Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Candan kardeşlerin de aralarında bulunduğu 22 sanık Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame kapsamında Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Bugünkü duruşma, 6. sanık Ahmet Yasin Çelik’in savunmasının alınmasıyla başladı.

BİRBİRLERİYLE SELAMLAŞTILAR

Ardından tutuklu sanık Bahar Candan jandarma eşliğinde mahkeme salonuna getirildi.

Bahar ve Nihal Candan kardeşler salonda birbirlerini görünce selamlaştılar.

Duruşmada, tutuksuz sanık Nihal Candan’ın kağıt ve kalemle not tuttuğu görüldü.

Bahar Candan’ın, avukatlarına ve Nihal Candan’a, ‘Ne zaman tahliye olacağım’ sorusu üzerine ise Nihal Candan, “Seni çok seviyorum. Nezaket ve sükunet her zaman güçtür.” dedi.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Savunmaları alan mahkeme heyeti dava açılanlardan bir şüpheli hariç, Bahar Candan'ın da dahil olduğu tüm tutukluların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Kararın ardından duruşma mahkeme heyeti tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 38 müşteki, 1 müşteki şüpheli ve Nihal ile Bahar Candan’ın aralarında bulunduğu 21 şüpheli yer almıştı.

İddianamede tutuklu şüpheli Gülnihal Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildiği de aktarılmıştı. İddianamede Onur Apaydın ve İlker Oflu’nun liderliğindeki şebekenin ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları sazan sarmalı yöntemiyle dolandırdığı belirtilmişti.

Bahar ve Nihal Candan’ın suç örgütünün hiyerarşik ve organik yapısı içerisinde yer aldığı iddianamede kaydedilmişti.

Şüphelilerin örgüt lideri Onur Apaydın ile yakın ilişki içerisinde olduğu da iddianamede açıklanmıştı.

44 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede örgüt lideri Onur Apaydın’ın örgüt içerisinde ‘gizli muhasebeci ve kasa’ konumunda olan şüpheli Alisya Bahar Candan üzerinden bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve elde edilen suç gelirinin aklandığı belirtilmişti.

İddianamede Bahar Candan’ın 'suç örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar 'kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan ise 2 kez 12 yıldan 40 yıla kadar olmak üzere toplamda 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle, Nihal Candan’ın ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan diğer 20 şüpheli hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası istenmişti.