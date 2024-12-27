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Youtube üzerinden yayınlar yapan gazeteci Bahar Feyzan, Suriye'de yaşananlara değindi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve yeni bir sürecin başlamasının ardından, Türkiye'nin de bölgedeki hakimiyeti arttı.

Bunu anlamak istemeyen ve Suriye'deki gelişmeleri doğru okuyamayan muhalefet kanadına, Bahar Feyzan'dan da eleştiri geldi.

Konuşmasında Fatih Altaylı'dan da bahseden Feyzan, şu ifadelere yer verdi:

"SURİYE HAKKINDAKİ YORUMLARIMDAN UTANDIM"

Suriye'de bambaşka bir atmosferdesiniz. Orası başka bir dünya arkadaşlar. Ye yemin ediyorum, bugüne kadar yaptığım Suriye hakkında yorumlar, hatırladığım kadarıyla bazılarından ben kendim utandım. Dedim ki, "sen bölgeye gelmeden nasıl böyle yorumlar yaparsın." Burası bambaşka bir dünya. O kadar o dünyayı görmeden, o dünyayı algılamadan burada yapılan o kadar korkunç yorumlar var ki... Sadece ordakilere değil Giden insanlara, Türkiye'ye yönelik.

"FATİH ALTAYLI KORKUNÇ YAYINLAR YAPIYOR"

Hele sabahları yayın yapan ağabeyler... Fatih Altaylı bunlardan biri. O kadar korkunç yayınlar yapıyor ki. Asla, eğer muhalafet onun ipine tutunuyorsa, onun ipi Suriye konusunda o kadar kısa ki. Şu an hiç farkında değil muhalafet ne olduğunun Suriye'de.

"MUHAFELET ONUN İPİNE TAKILIYORSA..."

Muhalefetin Suriye konusunda Fatih Altaylı'nın dediklerine katılması halinde, "Onun ipine takılıyorsa düşerler, o kuyunun dibinde kalırlar arkadaşlar. Bölgede hiç onlar olmuyor. Onu net bir şekilde söyleyeyim burada." diyen Bahar Feyzan, Suriye ile ilgili yapılan ön yargılı yorumlara da dikkati çekti.