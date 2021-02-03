Bahar Kalkanı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde, teröristlerin 31 Ocak'taki saldırısında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel, Hatay Devlet Hastanesi'nde şehit düştü.

Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde, bölge halkını korumak için faaliyetlerine devam eden Mehmetçik'e, 31 Ocak'ta teröristlerce saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel, Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Kahraman askerimizden kötü haber geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in şehit olduğunu açıkladı.

Açılamada "Bahar Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 31 Ocak 2021 tarihinde teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, sevk edildiği Hatay Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 02 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur." denildi.