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Bahar Kalkanı bölgesine gıda yardımı
Mehmetçik, Bahar Kalkanı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmaya devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 26.03.2021 - 18:04
- Güncelleme : 26.03.2021 - 18:22
Türkiye, sınırının yanı başında yaşananlara sessiz kalmayarak Suriyelilere umut oldu.
Hem güvenliği sağlamak hem de bölgede huzuru sağlamak için Bahar Kalkanı Harekatı ile teröristleri temizledi.
Bölgede yaşayan sivillere ise operasyonun ilk gününden bu yana desteğini gösterdi.
YARDIM GÖTÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı da, Türk askerlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı yardımların dağıtım anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.