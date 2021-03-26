Bahar Kalkanı bölgesine gıda yardımı

Mehmetçik, Bahar Kalkanı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Türkiye, sınırının yanı başında yaşananlara sessiz kalmayarak Suriyelilere umut oldu.

Hem güvenliği sağlamak hem de bölgede huzuru sağlamak için Bahar Kalkanı Harekatı ile teröristleri temizledi.

Bölgede yaşayan sivillere ise operasyonun ilk gününden bu yana desteğini gösterdi.

YARDIM GÖTÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı da, Türk askerlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı yardımların dağıtım anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.