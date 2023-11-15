Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında yeni detaylar: Veysel Amir oyunu oynadılar Yarışma programıyla tanınan Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler, şimdilerde kara para aklama suçundan yargılanıyor. İkilinin, ağlarına düşürdükleri kişileri kandırdıkları yöntem ve aylık kazançları ortaya çıktı. İşte detaylar...

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ensonhaber.com

Lüks yaşantılarıyla göz önünde olan fenomenler tek tek mercek altına alınıyor.

Polat çiftinden sonra şimdi ise gözler Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlere çevrildi.

Yüksek gelirleri olduğunu sıkça dile getiren iki kardeşin şatafatlı paylaşımları ekipleri harekete geçirdi.

Kara para aklama iddiasıyla dün gözaltına alınan Candan kardeşler hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

'Ben Veysel Amir' oyunu

İşte Candan kardeşlerin vatandaşları nasıl kandırdıklarının ayrıntıları...

Kendilerini, resmi kurum ve kuruluşlardan, “Birim amiri Veysel” olarak tanıttıkları tespit edildi.

Böylelikle ikili, hayali ‘Veysel Amir’ oyunu oynayarak piyasa değerinin altında araç satmayı vaat ediyor.

Araçları teslim etmeyip kayıplara karışıyorlar

Sosyal medya üzerinden araç ve fiyat listesi göndermelerinin ardından da araç bedelinin yüzde 10'unu peşin alarak paravan firmanın hesabına gönderilmesini sağlıyorlar.

Ardından paraları elde edince de bahaneleri, “İhalede sorun çıktığı için ertelendi.” cevabı oluyor.

Bu şekilde bir süre oyaladıkları kişilere ne araç teslim ediyorlar ne de ücret ödüyorlar.

10 milyon liralık vurgun

Ekipler bu iddiaların üzerine yaptıkları incelemelerde, ‘Veysel Amir’ yöntemiyle 13 mağdurun olduğunu ve yaklaşık da 10 milyon lira dolandırdıklarını tespit etti.

Söz konusu iddialar, Candan kardeşler hakkında açıklanan mütalaada da yer aldı.

Mütalaada mağdur edilen tüm vatandaşların beyanlarına yer verilirken, örgüt lideri Eren Koç’un Vergi Dairesi, Gümrük İdaresi, Gelir İdaresi müdürü, şefi, yöneticisi Veysel ya da Aydın Bey olarak tanıtıldığı kaydedildi.

Mütalaadan

Cumhuriyet savcısı örgütün dolandırıcılık yöntemini “Suç ve terör örgütlerine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında devlet tarafından el konulan araçların Veysel'in başında bulunduğu birim tarafından uygun fiyata elden çıkarıldığı anlatılır. Araç listesi Whatsapp uygulaması üzerinden mağdura gönderilir. Mağdura listede bulunan piyasa fiyatının ortalama yüzde 25 altında satış bedeli yazılan araçlar içerisinden seçeceği bir aracın Veysel/Aydın kod adlı şahısla kişisel ilişkiler kullanılarak temin edilebileceği, bunun için önce araç bedeli ve bu aracılık için hizmet bedelinin şirket hesabına yatırılması gerektiği, daha sonra aracını teslim alabileceği anlatılır.” şeklinde açıkladı.

'Aylık gelirim 1 milyon lira'

Öte yandan ikilinin gelirleri de merak edilen konular arasında yer aldı.

Lüks oteller ve aşırı lüks marka çanta ve araçlarla boy gösteren Candan kardeşler, OnlyFans adlı platform üzerinden gelir elde ettiklerini açıklamıştı.

Bahar Candan 1 milyon liraya yaklaşan aylık geliri olduğunu belirtirken, Nihal Candan ise 1 yine aynı platform üzerinden aylık kazancının 100 bin TL olduğunu söylemişti.