Baharı müjdeleyen ilk ’cemre’ havaya düştü

Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre havaya düştü. Üç tane olan cemrenin ikincisi 26-27 Şubat’ta suya, üçüncüsü ise 5-6 Mart’ta ise toprağa düşecek.

Halk takvimine göre baharın gelişi ve havaların ısınmasının müjdecisi olan cemrenin birincisi, havaya düştü.

Arapça kökenli bir kelime olan cemrenin sözlük anlamı kor, yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir.

Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir.

2021 YILI CEMRE TARİHLERİ

Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.

Üç tane olan cemrenin birincisi havaya 19-20 Şubat, ikincisi suya 26-27 Şubat ve üçüncüsü de 5-6 Mart toprağa düşer.