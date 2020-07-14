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    Bahçeli: AB'nin Ayasofya kınaması ucuz bir meydan okuma

    Devlet Bahçeli, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesinin kınanmasının yok hükmünde bir karar olduğunu söyledi.
    • DHA
    • 14.07.2020 - 16:10
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    Bahçeli: AB'nin Ayasofya kınaması ucuz bir meydan okuma

     

    Devlet Bahçeli: "Brüksel’de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesinin kınanması ucuz bir meydan okuma, yok hükmünde bir karardır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’yi kınayanları kınamakta, camilerimizi kundaklayan, inançlarımıza hakaret eden Haçlı zihniyetini reddetmektedir. Ayasofya Camii’nin açılmasını hazmedemeyenler Ortodoks Kilisesi’nin kapısında gıyaben nöbete giren aymaz ve ahlaksızlardır."

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