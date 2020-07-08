Bahçeli, Demirtaş’ı terörist olarak tanımladı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüklenen MHP Lideri, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’a da ‘terörist’ dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 81 il teşkilatına gönderdiği genelgede gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli sözlerinin başında, bir süredir Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluğu hakkında "Türkiye'yi kaosa ve kışkırtmaya sürükleyen teröristin kim olduğu bilinmektedir, cezavinde bulunması hukukun bir ölçütüdür." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli ayrıca, Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiği vurgusunu yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da sert sözlerle yüklendi.

BAHÇELİ'DEN SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A 'TERÖRİST' VURGUSU

MHP liderinin konuyla ilgili açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Kışkırtmasıyla halkı sokağa döken, Türkiye’yi karıştırmak ve kaosa sokmak niyetini aleni şekilde izhar eden terörist bilinmektedir. Söz ve eylemleriyle kuşkuya yer bırakmayacak düzeyde PKK’nın emellerine hizmet ettiği tevsik ve tescil edilmiş bu teröristin cezaevinde bulunması demokrasi adabının bir gereği, adalet ve hukuk ölçülerinin bir gerçeğidir.

"KILIÇDAROĞLU, PKK'NIN GÖLGESİNE SIĞINMIŞTIR"

Demokrasiye yürekten inanmış, millet iradesine gönülden bağlanmış hiçbir siyasetçi aksi bir iddiada bulunamayacaktır. Buna rağmen CHP Genel Başkanı gene şaşırtmamış, gene kendisine yakışan şaibeli ve şüpheli zihniyetini ifşa ve ilan etmiştir. Terörist Demirtaş’ın tutukluluğunu adalet ve demokrasinin yokluğuna bağlayan Kılıçdaroğlu, bu izansız üslubu kanalıyla PKK’nın gölgesine sığınmıştır. Aziz Atatürk’ün kemiklerini sızlatan bu şahsın devirdiği çamlar haddi ve hududu çoktan aşmıştır."