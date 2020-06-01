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    Bahçeli: Erken seçim propagandasına kulak asılmayacak

    MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'yi erken seçime sürükleme kara propagandasına kulak asılmayacak, milletvekili seçimleri 2023 Haziran'da yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2020 - 20:40
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    Bahçeli: Erken seçim propagandasına kulak asılmayacak

    MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'yi erken seçime sürükleme kara propagandasına kulak asılmayacak, milletvekili seçimleri 2023 Haziran'da yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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