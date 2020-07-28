Bahçeli: Kılıçdaroğlu hukukun üstünlüğüne cephe almıştır

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına yönelik yaptığı konuşmalara tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, hakkında soruşturma yürütüldüğü gerekçesiyle tutuklanan Osman Kavala'nın serbest bırakılması ile ilgili açıklama yapmıştı.

Kavala hakkında yapılan bu açıklamaya sert bir cevap veren Dışişleri Bakanlığı, hiçbir devletin de, kişinin de Türk mahkemelerinin yargı süreci hakkında emir veremeyeceğini vurgulamıştı.

"DEMİRTAŞ İLE KAVALA SERBEST BIRAKILSIN"

Bugün partisinin grup toplantısına konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, Osman Kavala'nın suç uydurularak cezaevinde tutulduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, Osman Kavala'nın yanı sıra terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın da serbest bırakılması gerektiğini savundu.

DEVLET BAHÇELİ'DEN KILIÇDAROĞLUNA TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarına yönelik eleştiri yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli, yapılan söylemlerin hezeyanname bildirisi olduğunu belirterek, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü grup konuşması hezeyanname bildirisi, skandal belgesi, zillet ve hezimet beyannamesidir." ifadelerini kullandı.

"DEMİRTAŞ'I MASUM GÖSTERME ÇABASI TAM BİR GARABET HALİDİR"

Bahçeli, konuşmalarına şu sözlerle devam etti:

"Kılıçdaroğlu işledikleri suçları açıkça tevsik ve tescil edilmiş suçlulara sahip çıkmış, bir kez daha hukukun üstünlüğüne kesif bir şekilde cephe almıştır. Kılıçdaroğlu’nun terörist Demirtaş’ı masum gösterme çabası tam bir garabet halidir.

Osman Kavala’nın suçsuzluğunu iddia etmesi akıl tutulması, ahlak yoksunluğudur."