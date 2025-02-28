'Bahçeli öldü' paylaşımı sonrası Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı hakkında gözaltı kararı

Haber Merkezi

Sağlık sorunları ile gündem olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde kalp kapakçığı operasyonu geçirdi.

Bahçeli, bir süredir çalışmalarını evinden devam ettirirken skandal bir iddia ortaya atıldı.

Günlerdir asılsız haberler üretilirken bu kapsamda bir yalan haber de Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu'ndan geldi.

YALAN HABER SERVİS ETTİ

Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu tarafından, geçtiğimiz günlerde Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişki son yalan haber servis edilmişti.

MHP Lideri Bahçeli'nin vefat ettiğini iddia eden Velioğlu, "Devlet Bahçeli bir süre önce vefat etti. Henüz resmi açıklama olmasa da yakın bir zamanda açıklanacak. Tüm MHP teşkilatlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İDDİALARA MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI'NDAN YANIT

İddialar sonrası MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzettin Ulvi Yönter, X hesabından dün yeni bir açıklama yaptı.

Devlet Bahçeli ile telefonda görüştüğünü belirten Yönter, "Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum…" dedi.

HASAN KAMİL VELİOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Skandal paylaşım sonrası, Trabzon Başsavcılığı harekete geçti.

Hasan Kâmil Velioğlu, gözaltına alındıktan sonra bugün adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

"TRABZON İL BAŞKANIMIZ GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLMİŞTİR"

Ayrıca, 26. Dönem Konya Milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal da konu hakkında paylaşımda bulundu.

Ömer Ünal, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: