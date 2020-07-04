Bahçeli'den barolara: Gezi hayali kurmayın

Devlet Bahçeli, bazı baroların Gezi Parkı olaylarına benzer bir kalkışma hayali kurduklarını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nın ardından yazılı bir açıklama yayınladı.

Bahçeli koronavirüs sebebiyle verilen aranın ardından bugün gerçekleştirilen toplantıda, gündemdeki konu başlıklarıyla gelecek dönemi kapsayan siyasi ve stratejik planlamaların görüşüldüğünü belirtti.

Yayınladığı açıklamada da gündemin önemli konu başlıkları hakkında değerlendirmelere yer verdi.

"HAK ARAMAK YERİNE HADİSE ÇIKARMA GAYRETİ."

Bahçeli açıklamasında, AK Parti ve MHP'nin hazırladığı baroların yapısında değişiklik kanununa da değindi.

Bahçeli, "hak aramak yerine hadise çıkarmaya gayret edenlerin, Türkiye'nin sağduyu ve sükunet ortamını bozmak için baronluğa heveslenenlerin" tarihi bir hatanın içinde olduğunu kaydetti.

Genel Başkan Bahçeli, Türk milletinin iradesinin tahakküm altına giremeyeceğini vurgulayarak, kimin ne düşüncesi varsa, ne talebi bulunuyorsa TBMM'de dile getirmesinin hem doğru bir tercih hem de meşru bir temin olduğuna dikkati çekti.

"GEZİ BENZERİ BİR KALKIŞMAYI HAYALİNİZDEN GEÇİRMEYİN"

Bahçeli, "Savunmayı savunuyoruz, bahanesiyle sokaklara dökülen baronlaşmış bazı baroların kanun dışı yol ve zorlamalara tevessül etmeleri Türkiye'nin belini bükmeyi amaçlayan çevrelere koz vermektir. Hiç kimse Fransa'yı kasıp kavurmuş sarı yeleklilerin eylemlerine özenmeyi, Gezi benzeri bir kalkışmanın fitilini tutuşturmayı aklından ve hayalinden geçirmemelidir. Zira sonuçları ağır olacaktır.

Yıllardır baroları kendi çiftlikleri haline getirenlerin, ideolojik saplantılarla dar kadroculuk yapanların gayri ahlaki ayrıcalıkları sorgulanmalı, nihai olarak sonlandırılmalıdır. Demokrasi baro yönetimlerine kusursuz şekilde hakim olmalıdır. Savunma kavramı Türkiye'ye saldırı ve suikast kılıfı haline getirilmemelidir. Aklıselimin öne çıkıp anlaşma ve uzlaşma dinamiklerinin egemen olması temennimizdir." ifadelerine yer verdi.



