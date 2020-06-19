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    Bahçeli'den ikinci dalga uyarısı

    Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Bahçeli, koronavirüse karşı ikinci dalga uyarısında bulunarak, "vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeleri zarurettir." dedi.
    • AA
    • 19.06.2020 - 15:59
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    Bahçeli'den ikinci dalga uyarısı

    Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüse karşı ikinci dalga uyarısında bulundu. Bahçeli açıklamasında, "Muhtemel ikinci dalganın taarruz ve tasallutuna maruz kalmamak için vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeleri zarurettir. Bu zaruret bir beka ve gelecek konusudur." dedi.

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