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    Bahçeli'den, İyi Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu

    Bahçeli'den, İyi Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün TBMM'de sunduğu teklife kabul oyu verdi. Bahçeli'nin bu hamlesi üzerine MHP'li vekiller de kabul oyu verdi.
    • İHA
    • 09.07.2020 - 16:47
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    Bahçeli'den, İyi Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu

    Meclis’te önceki günkü oturumda bir ilk yaşandı.

    DEVLET BAHÇELİ'DEN BİR İLK

    Meclis Başkanlığı seçimi için TBMM Genel Kurulu’nda olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün, Denizli’de Altınova adıyla bir ilçe kurulmasına ilişkin verdiği kanun teklifine kabul oyu verdi.

    Devlet Bahçeli İyi Parti'nin teklifine 'kabul' oyu verdi- İZLE

    KANUN TEKLİFİ, BAŞKANVEKİLİNİN DALGINLIĞINA GELDİ KABUL EDİLMEDİ

    Kanun teklifi, İyi Parti, MHP ve CHP milletvekillerinin “Kabul” yönünde el kaldırmasına rağmen kabul edilmedi.

    Öztürk, TBMM oturumunu yöneten Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın bir anlık 'dikkatsizliği' üzerine teklifin kabul edilmediğini belirtti.

    Bahçeli'den, İyi Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu #1

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