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    Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Ondan bundan kahkaha bekleme

    Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Ondan bundan kahkaha bekleme

    Devlet Bahçeli, "Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağından bu kadar eminse buyursun aday olsun. Korkakça değil, mertçe milletin huzuruna çıksın" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2021 - 11:48
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 12:14
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de düzenlenen partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Bahçeli konuşmasında, 'Ortak görüş olursa cumhurbaşkanı adayı olurum' ve 'LGBT aile yapısını bozmuyor' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

    "ONDAN BUNDAN KAHKAHA BEKLEMESİN"

    Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağından bu kadar eminse buyursun aday olsun. Korkakça değil, mertçe milletin huzuruna çıksın. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın adayı çoktan bellidir. Kılıçdaroğlu'nun elinden tutan yok, önüne geçen yok, aday olmasına mani bir hal yok. Ondan bundan kahkaha bekleyeceğine kararını belirlesin. Cesaretle arkasında dursun.

    Bahçeli den Kılıçdaroğlu na: Ondan bundan kahkaha bekleme #1

    MİLLİYETÇİLİK SENİN NEYİNE?

    Kılıçdaroğlu geçen haftaki grup toplantısında milliyetçilik hakkında işkembeden sallamış. Diliyle omzunu kaşıyan CHP Genel Başkanı, yayladaki yoğurda mantı kesiyor. Sudaki balığa soğan doğruyor. Hayal peşinde koşuyor. Yıkık değirmende 6 ay bekleyen Kılıçdaroğlu, milliyetçiliği bana da gösterecekmiş. Milliyetçilik senin neyine? Alçak eşek binmeye kolaydır, senin milliyetçiliğin ise yalan üstüne yalan koymaktır. Dünyaya milliyetçiliği anlatacağım diyen Kılıçdaroğlu gel sen onu benim külahıma anlat. Katıldığı televizyon programında kendisine yöneltilen 'LGBT Türk ailesi yapısını bozuyor mu?' sorusuna 'Hayır, bozmuyor' diyen birisinin ne milliyetçilikten ne manevi değerlerden söz etmeye, ne de adamım diye dolaşmaya hakkı vardır. Kendisine tavsiyemiz nifak saçan diline hakim olsun, gökkuşağı renklerine bürünerek eylemine ve işine bakısın. Bizden de uzak kalsın." ifadelerini kullandı.

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    Bahçeli den Kılıçdaroğlu na: Ondan bundan kahkaha bekleme #2

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