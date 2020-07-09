Bahçeli'den patlamada şehit olan askerlere başsağlığı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sakarya'da meydana gelen patlamada şehit olan askerlere başsağlığı diledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sakarya'da meydana gelen ikinci patlamanın ardından yazılı açıklama yaptı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında 3 Temmuz günü meydana gelen patlamanın ardından ikinci bir patlama yaşandı.

"MİLLETİMİZ DERİNDEN ÜZÜLMÜŞTÜR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, meydana gelen patlamanın ardından yaptığı yazılı açıklamada, "3 Temmuz 2020 Cuma günü meydana gelen patlamanın acısı ve yankısı henüz geçmemişken, yeni bir vahim olayın vuku bulması milletimizi bir kez daha derinden üzmüştür." cümleleriyle üzüntüsünü ifade etti.

ŞEHİTLERE BAŞSAĞLIĞI

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamasının tam metninde ise şu ifadeler yer aldı:

"Hendek’te bulunan bir taş ocağında felaketin yaşandığı havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılmaları amacıyla taşındıkları kamyondan indirilmesi sırasında maalesef patlama yaşanmıştır. Bu kapsamda 3 kahraman jandarmamız şehit olmuş, 6 kardeşimiz de yaralanmıştır. Aziz şehitlerimize, 3 Temmuz 2020 tarihli patlamada hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor, yaralanan ve tedavi gören kardeşlerimize şifalar niyaz ediyorum."