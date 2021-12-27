Bahçelievler'de otobüsün önünü kesip şoförle tartıştı

Seyir halindeki İETT otobüsünün önüne geçerek şoför ile tartışmaya giren ve bir süre sonra yoluna devam eden kadın, çevredekiler tarafından görüntülendi.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı İzzettin Çalışlar Caddesi'nde bir kadın, seyir halinde olan İETT otobüsünün önünü kesti.

Otobüsün önünde dikilen kadın, dakikalarca şoförle tartıştı.

OTOBÜSÜN GEÇMESİNE İZİN VERMEDİ

Yol ortasında bağırıp çağıran kadın ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Olay yüzünden bölgede kısa süreli trafik oluştu.

"KADIN DAKİKALARCA BAĞIRDI, ŞOFÖR CEVAP VERMEDİ"

Bölge esnafı Murat Kurumlu, "Trafikte bir kadın otobüsün önünü kesmişti, seslere çıktık otobüsün önünde durmuş bağırıyordu falan. 3-5 dakika boyunca bağırdı ardından hiçbir şey olmamış gibi dağılıp gittiler. Trafiği de kilitlediler, burada zaten hep trafik oluyor, onun hengamesi oldu. Kadın bağırıyordu, şoför cevap falan vermedi. Neyden kaynaklandığını bilmiyoruz ben de bağrışmalara çıktım. Sebebini bilmiyoruz." dedi.