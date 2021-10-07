Bahçelievler'de sahte içkiden gelen ölüm davasına ilişkin tahliye kararı

Sahte içki nedeniyle hayatını kaybeden Sevim Şenkaya'nın şüphelilerinin yargılanmasına devam edildi. Davada yargılanan 1 kişi tahliye olurken, duruşma ertelendi.

İstanbul Bahçelievler’de sahte içkiden hayatını kaybeden Sevim Şenkaya davasına ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Ercan Padak ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"BU SUÇU BEN İŞLEMEDİM"

Tutuksuz sanık Salih Özgen de duruşmaya katıldı. Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Ercan Padak, "Ben bu suçu işlemedim. Tahliyemi talep ediyorum." şeklinde konuştu. Tutuksuz sanık Salih Özgen ise adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Sanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Salih Özgen'in hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin savunmasının alınmış olması ve adli kontrolde geçen süre dikkate alınarak kaldırılmasına karar verdi.

BİR KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, sanık Ercan Padak hakkında ise tutuklulukta geçirdiği süre ve sabit ikametgah sahibi olması göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. İddianameden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sevim Şenkaya'nın alkol zehirlenmesi nedeniyle 12 Ekim 2020'de vefat ettiği aktarılmıştı.

İddianamede, maktul Sevim Şenkaya’ya sahte alkolü veren arkadaşı sanık Salih Özgen'in bu alkolü sanık Ercan Padak'tan temin ettiği belirtilmişti.

İÇKİ YÜZÜNDEN ÖLDÜĞÜNÜ KABUL ETMEDİ

Sanık Ercan Padak ise ifadesinde, içki sattığını ancak sattığı içki yüzünden öldüğünü kabul etmediğini söylemişti. İddianamede, "Dosya kapsamı incelendiğinde sanıklar Ercan Padak ve İbrahim Bozkurt'un içeriğini bildikleri metil alkolden üretilen ve içen kişilere zarar verme ihtimali bulunan alkollü içki sattıkları, diğer sanık Salih Özgen'in bu içkiyi alıp içmesini sağladığı anlaşılmıştır.” ifadeleri kullanılmıştı.

25 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Maktulün otopsi raporunda da, sanığın ölümünün metil alkol zehirlenmesi sonucu meydana geldiği ifade edilmişti. İddianamede; sanıklar Salih Özgen, Ercan Padak ve İbrahim Bozkurt hakkında ‘olası kast ile öldürme’ suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.