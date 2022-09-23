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Bahçelievler'deki İETT şoförü, kadın yolcuya el hareketi çekti

Bahçelievler'deki İETT şoförü, kadın yolcuya el hareketi çekti

Yol tarifi almak için şoföre yönelen kadın, sert bir tepkiyle karşılaştı. İETT şoförünün öfkelenerek el hareketi çektiği kadın, o anları kayda aldı.