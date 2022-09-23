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    Bahçelievler'deki İETT şoförü, kadın yolcuya el hareketi çekti

    Yol tarifi almak için şoföre yönelen kadın, sert bir tepkiyle karşılaştı. İETT şoförünün öfkelenerek el hareketi çektiği kadın, o anları kayda aldı.
    • 23.09.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 13:08
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    Bahçelievler'deki İETT şoförü, kadın yolcuya el hareketi çekti

    İstanbul Bahçelievler'deki İETT şoförü, akılalmaz bir harekette bulundu.

    Otobüs durağında gerçekleşen olayda, bir kadın vatandaş, şoföre yol sordu.

    Şoför, yol tarifi almak isteyen vatandaşa öfkelendi.

    "Başka otobüslere sormayın gelin bana sorun"

    Sinirlenen İETT şoförü, kadın yolcuya “Başka otobüslere sormayın gelin bana sorun.” diye tepki gösterirken el hareketi çekti.

    Yaşadığı olayın şokunu atlatamayan kadın, indiği otobüsün plakasını çekmek için kamerayı eline geçirdi.

    O anlar kamerada

    Şoförün el hareketi çektiği anlar kameraya yansıdı.

    Bahçelievler'deki İETT şoförü kadın yolcuya el hareketi çekti ViDEO

    Bahçelievler deki İETT şoförü, kadın yolcuya el hareketi çekti #1


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