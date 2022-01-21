Bir kadının, oto tamircisi önündeki metal varili, halterci gibi kaldırıp, kamyonete fırlatarak çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Zafer Mahallesi'nde güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda; oto tamircisinin önüne bir kamyonet yanaştı.

35 KİLOLUK VARİLİ TEK BAŞINA KALDIRDI

Kamyonetten hızla inen kadın, kenarda duran yaklaşık 35 kilo ağırlığındaki metal varili bir halterci gibi havaya kaldırıp, kamyonete fırlattı.

ÇÖPLERİ DE YERE BOŞALTTI

Kadın, aynı yerdeki plastik çöp kovasını yere boşalttıktan sonra kamyonete attı.

Bahçelievler'deki kadın metal varili tek başına kaldırdı ViDEO

"BENİ DE FIRLATIRDI"

İş yeri çalışanı Yavuz Bora, "Ben burada kalıyorum. Bugüne kadar böyle bir şeye rastlamamıştım. Bu varili kaldırmak büyük bir güç ister ama bu kadın varili bir seferde kaldırıp, arabasının içine attı. Ben de buradaydım. Neyse ki ben de çıkmadım karşısına. Çıksaydım farklı şeyler olurdu. Eminim beni de fırlatırdı. Fırlatmasaydı bile yerden yere vururdu. Varilin ağırlığı da 35 kilodan fazladır." dedi.

İş yeri sahibinin ise olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi.





























