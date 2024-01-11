Bahçeli'nin Regaip Kandili mesajı: Mazlumların feraha ulaşmaları niyazımdır

AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj paylaştı.

Bahçeli, mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dramının son bulmasını diledi.

"Nice hayırlara ve güzelliklere kapı aralaması dileklerimle..."

MHP lideri, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

Rahmet ve mağfiret mevsimi üç ayları müjdeleyen, manevi arınma ve aklanmanın fırsatlarından birisi olan bu kutlu gecenin aziz milletimiz, Türk-İslam alemi, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız açısından nice hayırlara ve güzelliklere kapı aralaması dileklerimle Regaip Kandili'miz mübarek olsun diyorum.