AA

Gündeme gelen "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izlettiği" iddiası tartışmalara yol açtı.

Hızla yayılan iddialar sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yanıt geldi.

İDDİALARI YALANLADI

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" iddiasının yer aldığı belirtilerek söz konusu iddianın doğru olmadığı bildirildi.

"İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ GÖRÜNTÜ İZLETİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Açıklamanın devamında "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denilerek şu ifadelere yer verildi: