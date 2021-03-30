Bahreyn, İsrail'e büyükelçi atadı

İsrail'le ilişkileri normalleştiren Bahreyn, ilk İsrail Büyükelçisini de atama kararı aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından şimdi de Bahreyn, İsrail'le yakın ilişkiler kurmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde ilişkileri normalleştirmeye yönelik İbrahim anlaşmalarını imzalayan Arap ülkelerinden olan Bahreyn, İsrail'e kalıcı diplomatik misyon şefi atadığını duyurdu.

BAHREYN RESMİ HABER AJANSI DUYURDU

Körfez'deki Bahreyn Krallığı'nın resmi haber ajansı BNA, hükümetin İsrail'deki diplomatik misyona kalıcı şef atadığı haberini geçti.

İsrail medyası da Bahreyn'in İsrail'e ilk büyükelçi ataması yaptığını, Halid Yusuf el Calahama'nın Bahreyn'in İsrail Büyükelçisi olduğu haberlerine yer verdi.