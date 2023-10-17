Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 21 yıl önce yazılan mektubun sahibini aradı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, '2023'e Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılına Mektup Kampanyası' kapsamında 21 yıl önce makamına mektup yazan PTT çalışanı Kemal Keskin’i arayarak, telefonda görüştü.

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ensonhaber.com

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı.

Vatandaşlar, 100. yılını kutlamak için heyecanla Cumhuriyet Bayramı'nı bekliyor.

İki çocuk babası olan PTT çalışanı Kemal Keskin, 21 yıl önce geleceğe bir anı bırakmak ve mektup kavramını toplumda canlı tutmak amacıyla PTT tarafından hayata geçirilen, "2023'e Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı makamına mektup yazdı.

Keskin, mektubunda, "Sayın Ulaştırma Bakanıma; Türkiye Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlar, bundan sonraki yaşamınızda üstün başarılar ve sağlık dolu günler dilerim." ifadelerine yer verdi.

Mektup Bakan Uraloğlu'na teslim edildi

PTT Genel Müdür Hakan Gülten, Keskin’in yazdığı mektubu, 28 Eylül’de PTT Kahramankazan Değerli Kağıtlar Depo Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte Bakan Uraloğlu’na teslim etti.

Bakan Uraoğlu, Keskin'i aradı

Bakan Uraloğlu, bunun üzerine 29 Ekim 2002 tarihinde makamına mektup yazan PTT çalışanı Kemal Keskin’i arayarak, görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.

"Bu mektubu okumak da bize nasip oldu"

Keskin’e mektubunda yer verdiği ifadeleri hatırlatan Uraloğlu, "21 yıl önce bugünü düşünerek bir mektup yazmışsın. Çok sağ ol, çok mutlu oldum. Bu mektubu okumak da bize nasip oldu." dedi.

"Sayın Bakanımız beni aradığında çok heyecanlandım"

Bakan Uraloğlu’nun kendisini aradığı için çok mutlu olduğunu belirten Keskin ise şunları kaydetti: