Bakan Abdulkadir Uraloğlu, çocuklarla futbol oynadığı anları paylaştı Sosyal medya hesabından, 'Pazar sporu' notuyla video paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, parkta çocuklarla futbol oynadığı anlara yer verdi.

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ensonhaber.com

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çalışmalarıyla adından söz ettiren bir isim.

Türkiye'nin ulaşım sektöründeki büyük atılımlarını projeleriyle destekleyen Bakan Uraloğlu, çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan yaptığı ziyaretlerde ise halk tarafından yoğun ilgi görüyor.

Açılışlarda, mitinglerde ve programlarda vatandaşlarla bir araya gelen Uraloğlu, esprili yaklaşımlarıyla tanınıyor.

"Pazar sporu"

Sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan Bakan Uraloğlu, son paylaşımıyla yüzleri güldürdü.

Tanımadığı çocuklarla sahada futbol oynayan ve kaleye geçen Uraloğulu, "Pazar sporu… Yusuf ve Yağız’ın jeneriklik golleri dışında güzel bir kalecilik yaptım sanki." notunu ekledi.

Önce kaleye sonra topun başına geçti

Söz konusu video kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Videoda ilk olarak, "Beraber takılalım mı gençler?" diyen Abdulkadir Uraloğlu, ardından küçük çocuklarla tanıştı.

Sonrasında kaleye geçen ve kurtarışlar yapan Uraloğlu, son olarak topun başına geçti ve gol attı.

Çocuklarla samimi bir diyalog kuran Uraloğlu, ailelerine selam göndererek parktan ayrıldı.