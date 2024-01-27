Bakan Abdulkadir Uraloğlu, çocukluk fotoğrafını öğrencilerle paylaştı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu memleketi Trabzon'da katıldığı bir programda, sahnede konuşma yaptığı sırada 10 yaşındayken çekilen karesi ekrana yansıtıldı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çalışmalarıyla adından söz ettiren bir isim.

Projeleriyle ulaşımda önemli çalışmalara imza atan Bakan Uraloğlu, bugün Trabzon'a gitti.

Gençlere hayat hikayesinden bahsetti

Burada bir dizi ziyaretlerde bulunan Uraloğlu, gençlik festivali ‘U-Fest KTÜ’den Başarı Hikayeleri’ programına katıldı.

Düzenlenen söyleşide konuşma yapan Abdulkadir Uraloğlu, gençlere ışık tutacak yaşam hikayesinden bahsetti.

Çocukluk fotoğrafı paylaşıldı

Bu sırada sahneye Bakan Uraloğlu'nun çocukluk fotoğrafı yansıtıldı.

1966 doğumlu olan Uraloğlu'nun siyah-beyaz olan karesi 1976 yılına ait.

İşte 10 yaşındayken çekilen fotoğraf...

Abdulkadir Uraloğlu kimdir?

Uraloğlu, 1966 yılında Trabzon'da doğdu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1988 yılında mezun olan Uraloğlu, aynı yıl özel sektörde saha mühendisi olarak görev yaptı.

Karayolları Genel Müdürlüğü’ndeki çalışma hayatına 1989 yılında Karayolları Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü’nde etüt ekip mühendisi olarak başlayan Uraloğlu, 1990-1998 yılları arasında Karayolları Ankara 4. Bölge Müdürlüğü’nde etüt ekip mühendisi, kontrol mühendisi ve kontrol şefliği görevlerinde bulundu.

6,5 yıl bölge müdürü oldu

1998 yılında Erzurum Bölge Müdürlüğü Yapım Başmühendisliği görevine getirilen Uraloğlu, 2003 yılında Trabzon 10. Bölge Müdür Yardımcısı oldu.

Uraloğlu, 2005 yılında Kayseri 6. Bölge Müdürü, 2006 yılında da Samsun 7. Bölge Müdürü olarak atandı.

2009 yılında kısa bir süre Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürü olarak görevlendirilen Uraloğlu, tekrar Samsun'a dönerek toplam 6,5 yıl Samsun'da Bölge Müdürlüğü görevini yürüttü.

Türkiye’nin kara yolu ağına önemli kazanımlar sağladı

2012 yılında İzmir 2. Bölge Müdürlüğü görevine getirilen Uraloğlu, 23 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karayolları Genel Müdürü olarak atandı.

Uraloğlu, 2003 yılında başlatılan Acil Eylem Planı kapsamında yoğunluk kazanan bölünmüş yollar, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yollar, tek platformlu yolların iyileştirilmesi ve yap-işlet-devret otoyol projelerinin hayata geçirilmesine katkı sağladı.

Türkiye’nin kara yolu ağına önemli kazanımlar sağlayacak yeni otoyol, bölünmüş yol, köprü, tünel projelerinin yapım, plan ve projelendirme çalışmalarını yürüten Uraloğlu, aynı zamanda Karayolları Makine Parkı’nın yenilenmesi, yerli ve milli araç kullanım oranının artırılması için araştırma geliştirme faaliyetlerine de özel önem verdi.

Abdulkadir Uraloğlu aynı zamanda evli ve 3 çocuk babası.