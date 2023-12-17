Bakan Abdulkadir Uraloğlu hafta sonunu çocuklarla geçirdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocuklarla birlikte basketbol ve futbol oynadığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Uraloğlu'nun samimi paylaşımı büyük beğeni topladı.

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Tıpkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da spora düşkün isimlerden biri…

Bakan Abdulkadir Uraloğlu yoğun çalışma temposunda fırsat bulduğu her an boş vakitlerini spor yaparak geçiriyor.

Bakan Uraloğlu bu hafta sonu spora ayırdı.

Çocuklarla basketbol ve futbol oynadı

Abdulkadir Uraloğlu, bulunduğu parkta çocuklarla birlikte basketbol ve futbol oynadı.

Bakan Uraoğlu bu samimi görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"Hafta sonu parkta yeni arkadaşlar edindim"

Uraloğlu paylaşımında, "Hafta sonu parkta yeni arkadaşlar edindim" ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu'nun gönderisinde objektiflere ise oldukça renkli kareler yansıdı.

Bakan Uraloğlu'nun paylaşımı büyük beğeni topladı

Bu paylaşıma beğeni yağarken, Bakan Uraloğlu'nun spor yaptığı anlar büyük beğeni topladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocuklarla basketbol ve futbol oynadıktan sonra parktan ayrıldı.