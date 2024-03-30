Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan seçim mesajı: Sandıklara kilidi vuracağız Memleketi Trabzon'da düzenlediği mitinglerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Sandıklara kilidi vuruyoruz. 31 Mart gecesi de bunu çok net bir şekilde görmüş olacağız" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakan Uraloğlu'nun dünkü durağı da memleketi Trabzon oldu.

Burada coşkulu kalabalıkla bir araya gelen Uraloğlu, konuşmasında seçimler için önemli mesajlar verdi.

"Daha hizmet edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle Trabzon'a büyük önem verdiğini ve seçim günü özel olarak takip edeceğini belirten Abdulkadir Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Onun yol arkadaşları arasında birçok Trabzonlu kardeşimiz, arkadaşımız oldu. Hep beraber olduk, daha yakın olan arkadaşlarımız oldu. Biz de şimdi bu görevle beraber bütün 81 ile olduğu gibi, Trabzonumuza da Arsinimize de inşallah önümüzdeki süreçte çok daha hizmet edeceğiz.

"İstiyoruz ki en yüksek oyla alalım"

Sizin isteklerinizi dinliyoruz, elimizden gelen ne varsa da onu yapıyoruz. Bizim sizden isteğimizi de siz biliyorsunuz. Allah'ın izniyle 18 ilçemiz ve büyükşehrimizle beraber bu seçimi alacağız ama biz istiyoruz ki en yüksek oyla alalım. Gururlanalım bütün Türkiye'de, sadece Trabzon'da değil."

"Kilidi vuruyoruz"

Bugün de sosyal medya hesabından video paylaşan Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Trabzon 10 numara 5 yıldız. Bütün rengini Trabzon ortaya koydu her zaman olduğu gibi. Birkaç ilçe ve merkezle beraber sandıklara kilidi vuruyoruz. 31 Mart gecesi de sandıklardan bunu çok net bir şekilde görmüş olacağız."