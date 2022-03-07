Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Biz, yap-işlet-devret modeliyle 38 proje yaptık. Devletin cebinden bir kuruş çıkmadan 37,5 milyar dolar yatırım yaptık" dedi.

Esra Elönü sunumuyla 24 TV ekranlarında yayınlanan Arafta Sorular programının bu haftaki konuğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu oldu.

Gündeme ilişkin birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlayan ve Türkiye'nin hızlı kalkınmasını amaçlayan yap-işlet-devret modeline değindi.

Modelin işleyişini anlatan Karaismailoğlu, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

"ORALARA YAPILMIŞ BİR YATIRIM VAR"

O yollar 80 milyon vatandaşın verdiği vergilerle yapılıyor. O da aynı mantık o zaman oradaki yapılan yoldan da geçmiyorsunuz. Bu tarafta uygun proje yaptığınız zaman onun önemli bir kısmını kullanıcıdan alıyorsunuz. Kullanandan alıyorsunuz aslında kullanmadığından almıyorsunuz tabii ki onun eksik kalan kısmını. Oraya yapılmış bir yatırım var.

Bakan Adil Karaismailoğlu, yap-işlet-devret modelini anlattı VİDEO

"YAP İŞLET DEVRET OLMASAYDI DEVLETİN BAŞKA PROJELERİNİ KESECEKTİNİZ"

Bakın Kuzey Marmara Otoyolu 8 milyar dolarlık bir projedir. Bu yapım sırasında devletten 1 kuruş çıkmadan 8 milyar dolarlık projeye bir yatırımcı gelip para yatırdı. Siz bunu kamu bütçesinden yapsaydınız, devletin başka bir projesinden kesmiş olacaktınız. Onun da belli bir süre içerisinde o 8 milyar doların bir geri dönüşü için finansal modeldir yap-işlet devret projeleri.

"DEVLETİN MASRAFI ARTACAKTI"

Bakın Avrasya Tüneli 1.250 milyar dolarlık bir projedir. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 4 yılda bitmiş bir proje... Bu proje şu an çalışıyor ve burada bir de işletme masrafları var. Onu da işletmeci sağlıyor. Yıllık 450 milyon TL işletme masrafı var. Bunu devlet yapmış olsaydı. 1.250 milyar doları cebinden harcayacaktı bir de her yıl 500 milyon TL oraya işletme masrafı yapacaktı. Bakın bunların hiçbirini devlet vermiyor.

"PROJELER BİRBİRİNİ DENGELİYOR"

Biz geçen sene sadece biz bu geçiş sayılarından eksik kalanı yatırdık. Bir de şöyle bir şey düşünün; biz yap işlet devret projelerini hem havalimanlarında hem denizlerde kullandık. Bakın denizlerde de havalimanlarında da tamamen para kazanıyor devlet. Bunun yanına karayollarını da koyduğunuzda projeler birbirini dengeliyor.

"KORONA DÖNEMİNDE KATKI PAYLARIMIZ ARTTI"

Korona döneminde geçişler düştü onun için bizim yaptığımız katkı payları arttı. Ama önümüzdeki yıllarda gelir kazanmaya başlayacağız. Özellikle 2030'dan sonra devlet hiçbir katkıda bulunmayacak.

"YAP İŞLET DEVRET İLE 38 PROJE YAPTIK"

2040 yılına geldiğimizde Ulaştırma Bakanlığı devletten 1 kuruş almadan bu projelerden kendi gelirini oluşturacak. Biz, yap-işlet-devret modeliyle 38 proje yaptık. Devletin cebinden bir kuruş çıkmadan 37,5 milyar dolar yatırım yaptık. Onun için büyük yatırımların hemen birisi bitip yenisi başlıyor.



1 Boğaz Köprüsü o zaman devletin yap işlet devret projesiyle yapılsaydı, devletin diğer bütçesi Anadolu'daki projelere giderdi."