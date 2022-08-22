Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "1 Ocak'tan itibaren Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 2 bin 517 terörist etkisiz hale getirildi."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tahıl koridoru ve terörle mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi.

2 bin 517 terörist öldürüldü

Toplantıda gündeme dair açıklamalar yapan Bakan Akar, 2022 yılında öldürülen terörist sayısını açıklayarak,"1 Ocak'tan itibaren Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 2 bin 517 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

"Tüm ülkelerin hudutlarına saygılıyız"

Öte yandan Yüksek Askeri Şura'da alınan kararların Türk Silahlı Kuvvetlerine ve millete hayırlı olmasını diledi.



Terörle mücadelenin aralıksız devam ettiğini belirten Akar, "Biz komşularımız başta olmak üzere tüm ülkelerin sınırlarına, hudutlarına, egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne saygılıyız." dedi.^

Bakan Akar: 2022'de Suriye'nin kuzeyinde 2 bin 517 terörist etkisiz hale getirildi VİDEO



Pençe-Kilit Operasyonu'nda 333 terörist öldürüldü

Terörle mücadeledeki hedefin, sınırların güvenliğini sağlamak olduğuna işaret eden Akar, "Teröristler neredeyse bizim hedefimiz orası. Biz 40 yıldan beri asil milletimizi başına musallat olan terör belasından kurtarmakta kararlıyız. 24 Temmuz 2015'ten beri yapılan operasyonlar sonucunda toplam 35 bin 786 terörist bugüne kadar etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan itibaren de operasyonlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu dönem içerisinde Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 2 bin 517 terörist etkisiz hale getirildi.

AA'nın aktarımına göre; Bakan Akar, bugüne kadar Pençe-Kilit Operasyonu'nda 333 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"Ukrayna'dan 721 bin 449 ton tahıl ayrıldı"

Tahıl koridoru anlaşması hakkında da bilgi veren Akar, şu bilgileri paylaştı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevede, bakanlığımızın, arkadaşlarımızın, askeri heyetlerimizin yaptığı görüşmeler oldu. Sonuç olarak da dörtlü anlaşma imzalandı. Bu çerçevede faaliyetler devam ediyor. Bu sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından ayrılan tahıl miktarı 721 bin 449 ton oldu. Bu devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu daha da artacak. Herhangi bir şekilde bunun durmaması, yavaşlamaması, olabildiğince süratli ve emniyetli bir şekilde adreslere ulaşması için gayretlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türk Silahlı Kuvvetleri milletinin emrinde görevinin başındadır"

Geçtiğimiz günlerde Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunduğunu belirten Bakan Akar, faaliyetlerin aksamadan yürütüldüğünü belirtti.



"Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi, mesleki değerlerimiz çerçevesinde, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla aklın ve bilimin ışığında Anayasa çerçevesinde yasalar doğrultusunda Cumhurbaşkanımız ve devamında sıralı komutan ve amirlerin emir ve komutasında, milletinin emrinde görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde konuştu.