Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li meslektaşı Austin ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar son zamanlarda telefon diplomasisini arttırdı.

Akar ile ABD Savunma Bakanı James Austin, telefonda görüşerek son durumlar hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulundular.

TAZİYELERİNİ İLETTİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada görüşmeye ilişkin, Afganistan’da gelinen son durumun ele alındığı, her iki taraf tahliyelerdeki işbirliği konusundaki memnuniyeti dile getirdiği belirtilirken, Bakan Akar’ın görüşmede Afganistan’daki saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerleri için Austin’e taziyelerini ilettiği belirtildi.