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    Bakan Akar: Şu ana kadar 41 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.06.2020 - 15:29
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    Bakan Akar: Şu ana kadar 41 terörist öldürüldü #1

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakan Akar'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

    "Bölge komandolarımız tarafından didik didik aranmakta, teröristlerin bütün inlerine girilmekte, inleri, barınakları, sığınakları başlarına yıkılmaktadır. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda önemli başarılar elde edildi, 41 terörist etkisiz hale getirildi, bunun yanı sıra ciddi miktarda, silah, araç-gereç, mühimmat, elektronik malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi"

    Ayrıntılar gelecek...

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