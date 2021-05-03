Bakan Akar, Çavuşoğlu ve Fidan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Bakan Akar, Çavuşoğlu ve Fidan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Libya'daki temaslarına devam ediyor.

Akar, Çavuşoğlu ve Fidan temasları kapsamında Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

Ayrıca Akar, Çavuşoğlu ve Fidan'a Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da eşlik etti.

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Oldukça samimi bir havada gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasında atılacak yeni iş birliği adımları görüşüldü.

BÖLGESEL KONULAR VE ATILACAK İŞ BİRLİĞİ ADIMLARI ELE ALINDI

Bölgesel konuların ve Libya'nın gelişimine katkıda bulunacak meselelerin de ele alındığı görüşme, bir süre sonra basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Bakan Akar, Çavuşoğlu ve Fidan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü VİDEO