Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet Elazığ’a geldi.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere 13.35'te kalkan askeri helikopter düşmüş aralarında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da bulunduğu 11 askerimiz şehit olmuştu.

BAKAN AKAR ELAZIĞ'A GELDİ

Bunun üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar uçakla Elazığ’a geldi. Bakan Akar’a, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ümit Dündar ile Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler eşlik etti.

Bakan Akar, Elazığ'da İZLE







HEYETİN PROGRAMI DEĞERLENDİRMENİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

“Başımız sağolsun” diyen Bakan Akar, daha sonra beraberindeki heyetle havalimanından çıkarak 8. Kolordu Komutanlığına geçti.

Burada yapılacak değerlendirme sonrasında heyetin programının belli olacağı öğrenildi.



